Хомчак отреагировал на слова Наева о деоккупации за сутки

Новый начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что исключительного силового варианта освобождения ныне оккупированной части Донбасса не будет. Об этом пишет УНИАН.
Отвечая на соответствующий вопрос, генерал-лейтенант ответил: "Чисто военного варианта я не вижу".
12 мая бывший командующий операции объединенных сил Сергей Наев заявил, что на операцию по освобождению ОРДЛО от российских оккупантов и местных коллаборационистов уйдет "меньше суток".
Хомчак на этом сказал следующее: "Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался (когда говорил такое, - ред.). Мне самому интересно, как он это видит".
6 мая командующим ООС вместо Наева назначили генерал-лейтенанта Александра Сырского.
Ранее Хомчак пояснил, почему командующий ССО не отдал честь Владимиру Зеленскому на инаугурации последнего, и прокомментировал опрос о переговорах с боевиками.
21 мая Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба вместо Муженко, который был на этой должности все время войны РФ против Украины. Он пообещал не медлить с кадровыми решениями, а Полторак озвучил задачи нового НГШ.
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