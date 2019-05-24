Хомчак отреагировал на слова Наева о деоккупации за сутки

Руслан Хомчак (скриншот из видеозаписи)

Новый начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что исключительного силового варианта освобождения ныне оккупированной части Донбасса не будет. Об этом пишет УНИАН.

Отвечая на соответствующий вопрос, генерал-лейтенант ответил: "Чисто военного варианта я не вижу".

12 мая бывший командующий операции объединенных сил Сергей Наев заявил, что на операцию по освобождению ОРДЛО от российских оккупантов и местных коллаборационистов уйдет "меньше суток".

Хомчак на этом сказал следующее: "Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался (когда говорил такое, - ред.). Мне самому интересно, как он это видит".

6 мая командующим ООС вместо Наева назначили генерал-лейтенанта Александра Сырского.

Ранее Хомчак пояснил, почему командующий ССО не отдал честь Владимиру Зеленскому на инаугурации последнего, и прокомментировал опрос о переговорах с боевиками.

21 мая Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба вместо Муженко, который был на этой должности все время войны РФ против Украины. Он пообещал не медлить с кадровыми решениями, а Полторак озвучил задачи нового НГШ.

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