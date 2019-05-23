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23.05.2019, 09:34

Хомчак обещает не медлить с кадровыми решениями в Генштабе

Хомчак обещает не медлить с кадровыми решениями в Генштабе - Фото
Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Минобороны)

Новые кадры появятся не на основе "личных отношений", а после оценки их деятельности и состояния дел на вверенных участках, заявил начальник Генштаба

Новый начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак полагает, что промедления с кадровыми решениями в ведомстве не будет. Об этом он заявил сегодня после церемонии представления его главой Минобороны Степаном Полтораком коллективу военачальников и армии в целом, которую транслировал канал 112 Украина.

Полторак передал Хомчаку удостоверение НГШ, после чего тот пообещал "в определенный срок" доложить министру об увольнениях и назначениях. Сегодня он начнет заслушивать доклады подчиненных.

"Будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел, и принимать решения. Ни одного кадрового решения не будет принято эмоционально или что мне нравится или не нравится", - заявил Хомчак, теперь уже бывший командир оперативного командования "Юг".

21 мая президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Хомчака начальником Генштаба вместо Виктора Муженко, который был на этой должности все время войны РФ против Украины.

По словам Полторака, Хомчак - "точно не новый человек для ВСУ": он прошел службу на всех командных должностях, начиная от взводного, "очень хорошо знает проблемы и над чем нужно работать". Министр не сомневается, что Хомчак справится с задачей усиления армии и обороны страны.

20 мая Полторак подал в отставку, затем поговорил с Зеленским. Было решено, что он будет и.о. главы Минобороны до решения Рады о его отставке.

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Теги: степан полторак, генштаб, руслан хомчак
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