Генштаб пояснил, почему генерал не отдал честь Зеленскому: видео

Командующий Силами специальных операций Игорь Лунев не совершал демарш против президента Владимира Зеленского, когда не отдал ему честь во время представления командующих видами ВСУ после инаугурации. Об этом новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил в интервью ТСН.

"Я в этом не вижу никакого двойного дна. Я хорошо знаю этого генерала. Никаких вызовов он не бросает. Он добросовестный, порядочный генерал, который исполняет обязанности. Возможно, переволновался", - сказал Хомчак.

Также поступил и глава СБУ Василий Грицак - как все командующие он должен был приветствовать президента, назвав свое имя, род войск и отдать честь.

Перед инаугурацией Грицак сообщил, что подает в отставку, заявив при этом, что "поднимает голову пророссийский реваншизм".

21 мая президент уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба ВСУ. Его место занял генерал-лейтенант ВСУ Хомчак.

