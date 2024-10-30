Дия попала в список лучших изобретений журнала Time за услугу "Брак онлайн"

Дия (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Портал цифровых услуг "Дия" попал в список лучших изобретений года по версии американского издания Time благодаря запущенной осенью функции "Брак онлайн". Об этом идет речь в материале журнала.

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С сентября граждане Украины могут жениться необычным способом: через общегосударственное приложение "Дия", насчитывающее более 20 млн пользователей.

"Система проста, хотя и неромантична: один партнер делает предложение через приложение, а другому отправляется уведомление. Если вторая сторона ответит "да" в течение 14 дней, они согласовывают дату свадьбы по видеозвонку вместе с официальным представителем на платформе Webex", — пояснили журналисты.

Функция была разработана, чтобы помочь многим украинским парам, физически расставшимся из-за вторжения России, продолжать свою жизнь. Более 1,1 млн украинцев сделали предложение за первый месяц его появления, и за это время поженились 435 пар, говорится в материале.

Включение Дии в список лучших изобретений прокомментировал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это крутое признание нашего продукта. Эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а теперь в рейтинге – наша украинская Дия", — подчеркнул министр.

Он поблагодарил команду и пользователей, которых назвал "драйверами трансформации".

"Вы постоянно даете фидбек, не всегда положительный, критический, и это правильно, ведь мы всегда вас слушаем, чтобы становиться лучше", — добавил Федоров.

Ежегодно Time выбирает 200 изобретений, которые меняют мир. Дия попала в Time Best Inventions – 2024 в категории "Приложения и программное обеспечение".

Фото: Telegram-канал Михаила Федорова

24 июня Минцифры сообщило, что первые пары поженились онлайн через приложение Дия.

9 сентября в Украине официально запустили услугу онлайн-женитьбы.

За три дня украинцы подали через Дию более 416 000 предложений на брак.

Сейчас украинцы могут только заключить брак в Дии, функция развода пока не реализована, однако она может появиться в будущем.