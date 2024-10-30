Дія потрапила до списку найкращих винаходів журналу Time за послугу "Шлюб онлайн"

Дія (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Портал цифрових послуг "Дія" потрапив до переліку найкращих винаходів року за версією американського видання Time завдяки запущеній восени функції "Шлюб онлайн". Про це йдеться у матеріалі журналу.

З вересня громадяни України можуть одружуватися у незвичайний спосіб: через загальнодержавний застосунок "Дія", який налічує понад 20 млн користувачів.

"Система проста, хоча й неромантична: один партнер робить пропозицію через застосунок, а іншому надсилається сповіщення. Якщо друга сторона відповість "так" протягом 14 днів, вони узгоджують дату весілля у відеодзвінку разом з офіційним представником на платформі Webex", – пояснили журналісти.

Функція була розроблена, щоб допомогти багатьом українським парам, які фізично розлучилися через вторгнення Росії, продовжувати своє життя. Понад 1,1 млн українців зробили пропозицію за перший місяць її появи, і за цей час одружилися 435 пар, йдеться у матеріалі.

Включення Дії до списку найкращих винаходів прокоментував віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу – наша українська Дія", – наголосив міністр.

Він подякував команді та користувачам, яких назвав "драйверами трансформації".

"Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще", – додав Федоров.

Щороку Time обирає 200 винаходів, які змінюють світ. Дія потрапила до Time Best Inventions – 2024 у категорії "Застосунки та програмне забезпечення".

Фото: Telegram-канал Михайла Федорова

24 червня Мінцифри повідомило, що перші пари одружилися онлайн через застосунок Дія.

9 вересня в Україні офіційно запустили послугу онлайн-одружень.

За три дні українці подали через Дію понад 416 000 пропозицій на шлюб.

Зараз українці можуть лише укласти шлюб у Дії, функція розлучення поки не реалізована, однак вона може з’явитися в майбутньому.