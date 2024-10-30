Дія потрапила до списку найкращих винаходів журналу Time за послугу "Шлюб онлайн"
Портал цифрових послуг "Дія" потрапив до переліку найкращих винаходів року за версією американського видання Time завдяки запущеній восени функції "Шлюб онлайн". Про це йдеться у матеріалі журналу.
З вересня громадяни України можуть одружуватися у незвичайний спосіб: через загальнодержавний застосунок "Дія", який налічує понад 20 млн користувачів.
"Система проста, хоча й неромантична: один партнер робить пропозицію через застосунок, а іншому надсилається сповіщення. Якщо друга сторона відповість "так" протягом 14 днів, вони узгоджують дату весілля у відеодзвінку разом з офіційним представником на платформі Webex", – пояснили журналісти.
Функція була розроблена, щоб допомогти багатьом українським парам, які фізично розлучилися через вторгнення Росії, продовжувати своє життя. Понад 1,1 млн українців зробили пропозицію за перший місяць її появи, і за цей час одружилися 435 пар, йдеться у матеріалі.
Включення Дії до списку найкращих винаходів прокоментував віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу – наша українська Дія", – наголосив міністр.
Він подякував команді та користувачам, яких назвав "драйверами трансформації".
"Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще", – додав Федоров.
Щороку Time обирає 200 винаходів, які змінюють світ. Дія потрапила до Time Best Inventions – 2024 у категорії "Застосунки та програмне забезпечення".
- 24 червня Мінцифри повідомило, що перші пари одружилися онлайн через застосунок Дія.
- 9 вересня в Україні офіційно запустили послугу онлайн-одружень.
- За три дні українці подали через Дію понад 416 000 пропозицій на шлюб.
- Зараз українці можуть лише укласти шлюб у Дії, функція розлучення поки не реалізована, однак вона може з’явитися в майбутньому.