До -2 градусов. Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта
11.11.2020, 09:25
Иллюстративное фото: depositphotos.com
По прогнозам Укргидрометцентра, дождей или снега не ожидается на этой неделе
Антициклон до конца недели будет определять сухую погоду в Украине. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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"Никаких дождей или снега не предвидится", – уточнила синоптик.
По ее словам, в ночные часы температура воздуха будет колебаться от -2 градусов до +4, днем будет не выше +3, + 9 градусов.
Теплее на несколько градусов – в Крыму и на Закарпатье, + 8 + 12 градусов.
В Киеве 11 ноября днем ожидается около +5 градусов.
- 23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.
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