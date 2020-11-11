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До -2 градусов. Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

11.11.2020, 09:25
До -2 градусов. Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, дождей или снега не ожидается на этой неделе

Антициклон до конца недели будет определять сухую погоду в Украине. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Никаких дождей или снега не предвидится", – уточнила синоптик.

По ее словам, в ночные часы температура воздуха будет колебаться от -2 градусов до +4, днем ​​будет не выше +3, + 9 градусов.

Теплее на несколько градусов – в Крыму и на Закарпатье, + 8 + 12 градусов.

В Киеве 11 ноября днем ​​ ожидается около +5 градусов.

Карта погоды на 11 ноября
  • 23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса. 

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Арина Толина
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