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До +10 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

До +10 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Фото: unsplash.com
09.12.2019, 08:40

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны без осадков

Понедельник, 9 декабря, будет для Украины снова теплым и преимущественно сухим. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Она уточнила, что в западных областях возможен дождь.

Украина обороняется от осадков восточным антициклоном, однако юго-западные ветры будут продолжать поставлять теплый воздух.

Фото: meteo.gov.ua

9 декабря в большинстве областей ожидается + 2, + 7 градусов, на юге и западе + 4, + 10 градусов.

В Киеве – без осадков, юго-западный ветер, днем ​​+ 4, + 6 градусов.

Во второй половине недели температура воздуха несколько снизится, однако со следующего понедельника снова потеплеет.

  • 24 ноября во Львове выпал первый снег.

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Наталья Диденко погода карта 9 декабря
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