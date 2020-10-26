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До +19 градусов. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

26.10.2020, 10:59
До +19 градусов. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, теплая погода продержится в ближайшие дни в Украине

Сегодня на большинстве территории страны сохранится сухая погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Дожди возможны 26 октября лишь местами в южной части, кроме Запорожья.

Карта погоды на 26 октября

Температура воздуха в течение дня ожидается + 12, + 17 градусов, на юге местами до +20 градусов.

Ветер с юго-востока, небольшой или умеренный.

В Киеве – без дождя, около +14 градусов.

"Теплая погода продержится в ближайшие дни, похолодает ближе к следующим выходным, но, опять же, это похолодание не будет окончательным", – уточнила Диденко.

  • 20 октября сообщалось, что в Украину идет мощный антициклон.

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Арина Толина
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