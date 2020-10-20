В Украину идет мощный антициклон: какой будет погода – карта

По прогнозам Укргидрометцентра, 22-23 октября потеплеет до +14, +19 градусов

Украина во вторник попадет под влияние мощного западного антициклона. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, 20 октября на севере Украины есть вероятность локальных небольших дождей.

Днем ​​в большинстве областей предполагается + 8, + 13 градусов, на юге + 12, + 16 градусов.

Порывистый ветер будет с северо-запада в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях.

В Киеве – без существенных осадков, днем +9, +10 градусов.

Диденко уточнила, что 22-23 октября потеплеет до + 14, + 19 градусов.

В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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Арина Толина

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