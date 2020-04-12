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До 20 градусов тепла и без осадков: какой будет погода сегодня - карта

До 20 градусов тепла и без осадков: какой будет погода сегодня - карта - Фото
Весна (фото - pixabay.com)
12.04.2020, 08:57

По прогнозу Ургидрометцентра, в воскресенье по всей стране ожидается ясная погода без осадков

Сегодня в Украине - от 11 до 20 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

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По всей стране ожидается ясная погода с небольшой облачностью, без осадков, ветер 3-8 м/с.

Теплее всего будет на западе Украины - в Закарпатье воздух прогреется до 18-20 градусов, от 16 до 19 градусов прогнозируют во Львоской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В Киеве сегодня - 14-16 градусов, как и в центральных и южных областях страны. Немного теплее будет погода в Одесской и Николаевской областях - там синоптики прогнозируют 15-17 градусов.

Холоднее всего будет в Луганской области - 11-13 градусов.

Погода на 12 апреля (Фото: meteo.gov.ua)

Фото: meteo.gov.ua

  • 9 апреля в Украину пришел антициклон Loris.
Денис Юдин
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