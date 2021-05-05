До 22 градусов тепла: какая погода ждет украинцев до выходных – карта

Сегодня, 5 мая, в Украине температура воздуха поднимется до +20 градусов. Тепло сохранится до выходных. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня в западных и центральных областях Украины +18..+20, в Закарпатской области, на востоке и юге страны +17..+19. Слабые дожди могут пройти в Закарпатской области.

Завтра, 6 мая, в западных и центральных областях будет прохладнее: +13..+18 градусов. На востоке и юге +18..+22, в Одесской области +17..+19. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях ожидаются небольшие дожди, местами грозы.

В пятницу, 7 мая, на западе от +13..+15 в Волынской области до +19..+21 в Черновицкой; в центре от +16..+18 в Черниговской области до +19..+21 в Кировоградской; на востоке и юге +18..+22, в Одесской области +17..+19. В западных и центральных областях небольшие дожди, грозы.

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Денис Юдин

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