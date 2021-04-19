Некогда самый большой в мире айсберг практически растаял

Некогда самый большой в мире айсберг А68a практически полностью растаял. Об этом сообщает Sky News.

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Как отмечается, на снимке Национального ледового центра США, сделанном в пятницу, было зафиксировано, что айсберг раскололся на крошечные кусочки, которые слишком малы для отслеживания.

В издании пишут, что айсберг сократился до размеров три на две морских мили, а Центр отслеживает глыбы, площадью не менее 20 квадратных миль или длиной от 10 морских миль по самой длинной оси.

Центр сообщил Sky News, что не будет делать официального заявления о гибели A68a, но подтвердил, что айсберг не соответствует критериям минимального размера, которые используются для отслеживания.

В 2017-м гигантский айсберг А68 откололся от шельфового ледника Ларсен C. Он был крупнейшим в мире айсбергом с площадью порядка 6000 кв. км – примерно как семь Киевов.

В конце 2020-го ученые опасались, что А68 может не расколоться и налететь на остров Южная Джорджия. Это грозило катастрофой обитателям дна, а также пингвинам и тюленям острова.

Однако вскоре айсберг все же начал раскалываться на более мелкие части и превратился в "ледяной суп".

В конце февраля 2020-го в Антарктиде откололся новый гигантский айсберг, площадь которого больше площади Киева. Как он выглядит со спутника – смотрите здесь.

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Марк Сировой

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