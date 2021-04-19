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Некогда самый большой в мире айсберг практически растаял

19.04.2021, 08:30
Некогда самый большой в мире айсберг практически растаял - Фото
Айсберг А68 (фото - Британские войска в Южной Атлантике)

Некогда самый большой в мире айсберг А68a практически полностью растаял. Об этом сообщает Sky News.

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Как отмечается, на снимке Национального ледового центра США, сделанном в пятницу, было зафиксировано, что айсберг раскололся на крошечные кусочки, которые слишком малы для отслеживания.

В издании пишут, что айсберг сократился до размеров три на две морских мили, а Центр отслеживает глыбы, площадью не менее 20 квадратных миль или длиной от 10 морских миль по самой длинной оси.

Центр сообщил Sky News, что не будет делать официального заявления о гибели A68a, но подтвердил, что айсберг не соответствует критериям минимального размера, которые используются для отслеживания.

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Марк Сировой
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айсберг А68 антарктида климат
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