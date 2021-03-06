UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как откололся айсберг-гигант. Спутник прислал детальные фото разлома в Антарктиде

06.03.2021, 17:44
Как откололся айсберг-гигант. Спутник прислал детальные фото разлома в Антарктиде - Фото
Разлом в Антарктиде (Фото: Twitter Airbus/Vision-1)

Британский спутник Vision-1 сделал очень детальные снимки разлома, который создал самый большой за последнее время айсберг в Антарктике.

Нажмите на фото для его увеличения

Гигантский разлом в Антарктиде (Фото: Twitter Airbus/Vision-1)

Гигантский разлом в Антарктиде (Фото: Twitter Airbus/Vision-1)

Айсберг A74 площадью 1290 квадратных километров неделю назад откололся от шельфового ледника Бранта – в 23 км от британской исследовательской станции "Галлей".

На новых фото видно трещину через день после раскола. Ширина трещины на этих снимках – около 2 км, а длина льдин, которые кажутся маленькими, достигает нескольких сотен метров.

По информации BBC, спутник предоставил фотографии Британской антарктической службе (BAS) для мониторинга ситуации. В BAS будут следить за тем, может ли A74 столкнуться с западной частью ледника Бранта и вызвать этим второй разлом, который пройдет еще ближе к "Галлею".

Людей на станции сейчас нет, она работает в автоматическом режиме. Если второй раскол все же произойдет, то "Галлей" будет в 17 км от наиболее вероятного места новой трещины.

Спутник Vision-1 создала британская компания Surrey Satellite Technology – дочерняя фирма европейского аэрокосмического гиганта Airbus.

Vision-1 может зафиксировать на поверхности Земли детали размером менее метра.

Читайте также: Больше Нью-Йорка. Новый айсберг-гигант в Антарктиде сняли из космоса – спутниковые фото

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
айсберг антарктида
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 