Как откололся айсберг-гигант. Спутник прислал детальные фото разлома в Антарктиде

Британский спутник Vision-1 сделал очень детальные снимки разлома, который создал самый большой за последнее время айсберг в Антарктике.

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Айсберг A74 площадью 1290 квадратных километров неделю назад откололся от шельфового ледника Бранта – в 23 км от британской исследовательской станции "Галлей".

На новых фото видно трещину через день после раскола. Ширина трещины на этих снимках – около 2 км, а длина льдин, которые кажутся маленькими, достигает нескольких сотен метров.

По информации BBC, спутник предоставил фотографии Британской антарктической службе (BAS) для мониторинга ситуации. В BAS будут следить за тем, может ли A74 столкнуться с западной частью ледника Бранта и вызвать этим второй разлом, который пройдет еще ближе к "Галлею".

Людей на станции сейчас нет, она работает в автоматическом режиме. Если второй раскол все же произойдет, то "Галлей" будет в 17 км от наиболее вероятного места новой трещины.

Спутник Vision-1 создала британская компания Surrey Satellite Technology – дочерняя фирма европейского аэрокосмического гиганта Airbus.

Vision-1 может зафиксировать на поверхности Земли детали размером менее метра.

В конце 2020-го года ученые били в набат из-за крупнейшего на тот момент айсберга в мире А68. Они опасались, что глыба льда не растает и налетит на остров Южная Джорджия, поставив под угрозу выживание пингвинов, тюленей и других обитателей экосистемы.

Однако их опасения не оправдались. Айсберг раскололся на несколько частей поменьше и превратился в "ледяной суп".

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Наталия Медведева

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