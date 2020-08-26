До +30 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

По прогнозам Укргидрометцентра, 27 августа на западе, севере и центре пройдут дожди

Сегодня на большинстве территории страны ожидается сухая погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, температура воздуха будет умеренной на западе и севере, + 20, + 25 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, воздух прогреется до + 25, + 30 градусов.

В Киеве - без осадков, около +23, +24 градусов.

"Потеплеет на выходных, 29-30 августа", - уточнила Диденко.

Завтра, 27 августа, дожди пройдут на западе, севере и в центре страны.

Температура воздуха на западе и севере будет +22 градусов, востоке +28 градусов, юге +31 градус, в центре +23 градусов.

этом году сентябрь будет на один-два градуса теплее средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы. По прогнозам Укргидрометцентра, в

Арина Толина

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