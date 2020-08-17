До +30 градусов. В Украину возвращается жара: погода, карта
По прогнозам Укргидрометцентра, на этой неделе - преимущественно без осадков
Сегодня, 17 августа, дожди с грозами пройдут лишь в Карпатском регионе, на остальной территории Украины без осадков, воздух прогреется до + 30 градусов. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
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Переменная облачность ожидается на Закарпатье, в Карпатах, днем и на Прикарпатье кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем +25-30.
Сегодня на всей территории страны, кроме Черниговской, Закарпатской и Львовской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве и области 17 августа осадков не ожидается. Температура в столице составит +27-29, по области +25-30.
18-19 августа, в западных регионах и местами в Житомирской области синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, а на остальной территории - без осадков. Температура ночью +12-17, на побережье морей до +19; днем +28-32, в западных областях +23-28.
В столице на 18-19 августа осадков не прогнозируют. Температура ночью будет +12-17, днем +28-32.
- 27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.
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