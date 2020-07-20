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До +32 градусов. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

20.07.2020, 09:05
До +32 градусов. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня дожди ожидаются на западе и юге страны

20 июля в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и во временно оккупированном Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе пройдут дожди, до +27 градусов, востоке +28 градусов, севере +25 градусов, юге - дождь, грозы, воздух прогреется до +32 градусов.

Карта погоды на 20 июля

В Киеве будет без осадков, до +28 градусов.

  • 14 июля сообщалось, что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.

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Арина Толина
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