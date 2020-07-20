До +32 градусов. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта
20.07.2020, 09:05
Фото: pixabay.com
По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня дожди ожидаются на западе и юге страны
20 июля в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и во временно оккупированном Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На западе пройдут дожди, до +27 градусов, востоке +28 градусов, севере +25 градусов, юге - дождь, грозы, воздух прогреется до +32 градусов.
В Киеве будет без осадков, до +28 градусов.
- 14 июля сообщалось, что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.
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