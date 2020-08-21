До +32 градусов. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве ожидается кратковременный дождь, гроза

Пятница, 21 августа, в Украине принесет ослабление жары в северные области, ожидается +25, + 28 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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На западе есть вероятность грозовых дождей, однако Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области и Закарпатье окажутся больше под влиянием сухого антициклона.

Температура воздуха на западе будет + 24, + 28 градусов.

На востоке в пятницу во второй половине дня - местами грозовые локальные дожди, жарко, +27, + 32 градуса.

На юге ожидается + 28, + 32 градуса.

В Киеве ожидается кратковременный дождь, гроза. Жара в столице ослабнет до +28 градусов.

В субботу, 22 августа, воздух прогреется до +24, +25 градусов.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.

Арина Толина

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