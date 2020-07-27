До +36 градусов. В Украину идет жара: погода, карта
По прогнозам Укргидрометцентра, на юге, востоке и центре к середине недели воздух прогреется +36 градусов
В Украину идет жара, в ближайшее время температура воздуха будет днем до + 28, + 33 градуса, на западе местами + 22 + 27 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины к середине недели прогнозируется до + 30, + 36 градусов.
Сегодня грозовые дожди пройдут местами в южной части, в западных областях, могут прийти к Винницкой и Житомирской области. На остальной территории - сухо и солнечно.
В Киеве - без осадков.
"С понедельника в столицу заходит жара, предполагается до +30 градусов и даже выше. В четверг придет атмосферный фронт принесет дожди с грозами", - уточнила Диденко.
- 22 июля сообщалось, что через Украину пройдет атмосферный фронт.
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