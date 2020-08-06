До +36 и дожди на западе. Какой будет погода до конца недели: карта

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца недели - преимущественно без осадков

Сегодня в Украине, 6 августа, будет без осадков, температура воздуха днем ​​составит от 28 до 35 тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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6 августа небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18, днем ​​28-33, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 35, в Карпатах 19-24.

7-8 августа, синоптики также обещают без осадков, лишь в Карпатском регионе днем 8 августа местами кратковременный дождь, гроза.

Температура в южной части страны и в Днепропетровской ночью 17-22, днем ​​31-36; на остальной территории ночью 14-19, днем ​​28-33, в западных и северных областях 25-30.

В течение 9-10 августа преимущественно будет без осадков, лишь в западной части возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17, днем ​​22-28; в южной части ночью 15-21, днем ​​27-32.

В Киеве и области сегодня сохранится сухая погода. Температура воздуха ночью в столице 16-18, днем ​​30-32; по области ночью 13-18, днем ​​28-33.

Также 7-8 августа в Киеве будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19, днем ​​25-30.

Преимущественно без осадков ожидается в столице и 9-10 августа. Температура ночью 12-17, днем ​​23-28.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август .

Наталия Софиенко

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