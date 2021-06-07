До выходных по всей Украине ожидаются дожди и грозы: карта погоды
07.06.2021, 10:12
Погода (фото - unsplash.com)
До выходных по всей территории Украины ожидаются грозы. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.
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С 7 до 11 июня синоптики прогнозируют небольшие дожди и грозы во всех областях Украины.
Сегодня, 7 июня, в западных и южных областях +22..+24, в центральных и восточных +21..+23, в Одесской области +23..+25.
8 и 9 июня на западе Украины +22..+25, в Закарпатской области до +26, в центральных и южных областях +22..+24, на востоке +21..+23.
10 и 11 июня в западных областях +22..+26, в центральных, восточных и южных +23..+26.
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