До выходных по всей Украине ожидаются дожди и грозы: карта погоды

До выходных по всей территории Украины ожидаются грозы. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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С 7 до 11 июня синоптики прогнозируют небольшие дожди и грозы во всех областях Украины.

Сегодня, 7 июня, в западных и южных областях +22..+24, в центральных и восточных +21..+23, в Одесской области +23..+25.

8 и 9 июня на западе Украины +22..+25, в Закарпатской области до +26, в центральных и южных областях +22..+24, на востоке +21..+23.

10 и 11 июня в западных областях +22..+26, в центральных, восточных и южных +23..+26.

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Денис Юдин

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