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До выходных в Украине будет прохладно и без дождей: прогноз на неделю

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 09:05
До выходных в Украине будет прохладно и без дождей: прогноз на неделю - Фото
Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА

Всю неделю в Украине будет прохладно, ночами заморозки, дождей не ожидается. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 4 октября, во вторник, 5 октября, и в среду, 6 октября, на западе Украины +14..+18, во Львовской области +18..+20, в Закарпатской +19..+21. В центральных и восточных областях +12..+16, на юге до +17 в Одесской и Херсонской областях. Осадков не ожидается.

До выходных в Украине будет прохладно и без дождей: прогноз на неделю

До выходных в Украине будет прохладно и без дождей: прогноз на неделю

До выходных в Украине будет прохладно и без дождей: прогноз на неделю

В четверг, 7 октября, и в пятницу, 8 октября, температура немного опустится. На западе, в центре и на востоке страны +12..+14, во Львовской области и на юге +13..+15, в Закарпатской области +15..+17. Дождей, по прогнозу, не будет.

До выходных в Украине будет прохладно и без дождей: прогноз на неделю

До выходных в Украине будет прохладно и без дождей: прогноз на неделю

Спасатели предупреждают о заморозках на грунте 4-6 октября.

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Денис Юдин
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