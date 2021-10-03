В Украину снова идут заморозки: спасатели объявили I уровень опасности
Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни – по стране обещают заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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По данным Укргидрометцентра, заморозки ожидаются в разных частях страны с 4 по 6 октября:
- ночью 4 октября – почти по всей Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга;
– 5-6 октября – в северных, центральных областях;
- 6 октября – в восточных и большинстве западных областей.
По данным ГСЧС, заморозки ожидаются на поверхности почвы, а 4 октября местами в воздухе может быть от 0 до -5 градусов (I уровень опасности, желтый).
Также сообщается, что в Киевской области ночью 4 октября могут быть заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов (I уровень опасности, желтый).
- В этом году метеорологическая осень пришла в Киев с трехдневным опозданием.
- Синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура в октябре будет колебаться в пределах 7-12°C, в Карпатах – 6-7°C. Эти показатели близки к климатической норме.
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