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В Украину снова идут заморозки: спасатели объявили I уровень опасности

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2021, 23:59
В Украину снова идут заморозки: спасатели объявили I уровень опасности - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни – по стране обещают заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным Укргидрометцентра, заморозки ожидаются в разных частях страны с 4 по 6 октября:

- ночью 4 октября – почти по всей Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга;
– 5-6 октября – в северных, центральных областях;
- 6 октября – в восточных и большинстве западных областей.

По данным ГСЧС, заморозки ожидаются на поверхности почвы, а 4 октября местами в воздухе может быть от 0 до -5 градусов (I уровень опасности, желтый).

Также сообщается, что в Киевской области ночью 4 октября могут быть заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов (I уровень опасности, желтый).

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Оксана Житнюк
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