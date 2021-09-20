В Киев пришла метеорологическая осень. Она "опоздала", но не так сильно, как в 2020 году
С трехдневным опозданием в Киев пришла метеорологическая осень. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.
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Метеорологическая осень в Киеве началась 19 сентября, пишут ученые. Среднесуточная температура опустилась ниже +15°С и составила +11,9°С. Прогнозируется, что температура будет снижаться и дальше.
В обсерватории отмечают, что метеорологическая осень в Киеве в этом году началась на три дня позже климатической нормы 1991-2020 годов. Самой же поздней столичная осень была в 2020-м – в прошлом году она наступила 15 октября.
По словам ученых, в этом году в Киеве метеорологическое лето началось 14 мая и закончилось через 128 дней. Самым длинным метеолето было в 2012-м – 166 дней.
- По прогнозу Укргидрометцентра, на неделе в Украине будет холодно и дождливо, температура местами опустится до +5°С..+7°С.
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