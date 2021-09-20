Неделя будет холодной и дождливой, местами до +5: прогноз погоды до выходных

На неделе в Украине будет холодно и дождливо, температура местами опустится до +5..+7 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 20 сентября, на западе Украины и в центральных областях +9..+13, на юге и востоке +16..+20. Небольшие дожди ожидаются в западных, центральных и восточных областях.

Во вторник, 21 сентября, на западе температура опустится до +6..+10, в Закарпатской области +11..+13, в центральных областях +6..+11. На востоке +11..+17, в Харьковской области +10..+12, на юге +12..+17, в Крыму до +18. Небольшие дожди пройдут на востоке Украины, а также в Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

В среду, 22 сентября, на западе +6..+10, в Закарпатской области +11..+13, в центральных областях +6..+11, в Житомирской области +5..+7. На востоке +11..+14, в Харьковской области +8..+10, на юге +10..+13, в Крыму +13..+15. Дожди пройдут в западных и центральных областях.

В четверг, 23 сентября, немного потеплеет. На западе +10..+13, в Закарпатской области +14..+16. В центральных областях +9..+11, в Винницкой области +11..+13. На востоке Украины +13..+15, в Харьковской области +10..+12. На юге +13..+16, в Крыму до +17. Дожди ожидаются на востоке, в Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.

В пятницу, 24 сентября, в западных областях +13..+17, в центральных +12..+16, на востоке +13..+15, на юге +13..+17. Дожди пройдут на западе страны, в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Читайте также: В этом году первый снег в Украине может выпасть уже в октябре – метеоролог

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.