Хоть и опоздала осень. В Киеве сентябрь был холоднее климатической нормы

В Киеве сентябрь был холоднее климатической нормы, хоть метеорологическая осень и пришла с опозданием. Об этом сообщает Центральная обсерватория имени Срезневского.

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Синоптики отмечают, что метеорологическая осень пришла в Киев только 19 сентября. Однако среднемесячная температура воздуха была +13,6°C. Это ниже климатической нормы 1991-2000 годов на 1,3°C.

Самым теплым днем сентября в столице было 13 сентября, максимальная температура составляла +27°C. Самый холодный день – 30 сентября, под утро было лишь +3,9°C.

Также отмечается, что на проспекте Науки выпало только 23 мм осадков. Это составляет лишь 40% от климатической нормы.

Сегодня на западе Украины ожидаются дожди, выходные пройдут без осадков, ночами ожидаются заморозки.

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Марк Сировой

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