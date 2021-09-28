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Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на октябрь

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 12:30
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на октябрь - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Погода в октябре будет близкой к климатической норме. Об этом говорится в прогнозе на сайте Укргидрометцентра.

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Синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура в октябре будет колебаться в пределах 7-12°C, в Карпатах – 6-7°C. Эти показатели близки к климатической норме.

Также ожидается, что за месяц выпадет 28-67 мм осадков, в Карпатах – местами 80-105 мм. Это соответствует климатической норме.

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Марк Сировой
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погода прогноз Укргидрометцентр синоптики октябрь
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