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Дождь с мокрым снегом, гололедица. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

17.11.2020, 09:27
Дождь с мокрым снегом, гололедица. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня на западе и юге ожидается дождь, в центре – мокрый снег с дождем, на востоке – снег

По данным Укргидрометцентра, в течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах – гололедица (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – отмечается в сообщении.

На западе и юге ожидается дождь, в центре – мокрый снег с дождем, на востоке – снег.

Карта погоды на 17 ноября

Температура воздуха днем на западе и юге будет +8 градусов, в центре +1 градус, востоке -3 градуса, севере -1 градус.

  • 23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса. 

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Арина Толина
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