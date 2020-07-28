Дожди, гроза и жара. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня - карта

Сегодня дожди ожидаются в пяти регионах Украины, на остальной территории будет сухо и жарко

28 июля на всей территории Украины будет жаркая погода, однако в пяти регионах ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Дожди ожидают в Запорожской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму. В остальных регионах сухо и без осадков.

Температура на западе составит от +25 до +29 градусов, ночью +15 +18. В центре и на севере днем от +27 до +33, ночью +16 +20 градусов.

На востоке и юге днем +27 +33, ночью +15 +21.

В Киеве умеренная облачность, температура днем от +29 до +32, ночью +15 +20.

Также о грозах предупреждают и спасатели.

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Владислав Сердюк

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