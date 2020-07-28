Дожди, гроза и жара. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня - карта
Сегодня дожди ожидаются в пяти регионах Украины, на остальной территории будет сухо и жарко
28 июля на всей территории Украины будет жаркая погода, однако в пяти регионах ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Дожди ожидают в Запорожской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму. В остальных регионах сухо и без осадков.
Температура на западе составит от +25 до +29 градусов, ночью +15 +18. В центре и на севере днем от +27 до +33, ночью +16 +20 градусов.
На востоке и юге днем +27 +33, ночью +15 +21.
В Киеве умеренная облачность, температура днем от +29 до +32, ночью +15 +20.
Также о грозах предупреждают и спасатели.
- 27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.
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