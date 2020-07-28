UA

Дожди, гроза и жара. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня - карта

28.07.2020, 09:49
Дожди, гроза и жара. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня - карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня дожди ожидаются в пяти регионах Украины, на остальной территории будет сухо и жарко

28 июля на всей территории Украины будет жаркая погода, однако в пяти регионах ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дожди ожидают в Запорожской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму. В остальных регионах сухо и без осадков. 

Температура на западе составит от +25 до +29 градусов, ночью +15 +18. В центре и на севере днем от +27 до +33, ночью +16 +20 градусов. 

На востоке и юге днем +27 +33, ночью +15 +21. 

В Киеве умеренная облачность, температура днем от +29 до +32, ночью +15 +20.

Также о грозах предупреждают и спасатели.  

Читайте также: Разбор. "Это не страшилки". Смерчи, град и шквалы в Украине. Что дальше? Спойлер - только хуже

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Украина погода прогноз Укргидрометцентр синоптики

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Щеплення під час COVID-19: чим українці ризикують і що робити далі

Щеплення під час COVID-19: чим українці ризикують і що робити далі
 