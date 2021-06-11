Дожди, грозы и похолодание: прогноз погоды на выходные

На выходных дождливая погода сохранится по всей Украине, в воскресенье на западе и в центре страны похолодает. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 11 июня, и на выходных по всей Украине ожидаются небольшие дожди и грозы.

Сегодня в западных областях +22..+26, в центре и на востоке страны +21..+24, на юге +23..+25.

Завтра, 12 июня, температура во всех областях будет отличаться незначительно, в пределах +22..+25 градусов.

В воскресенье, 13 июня, на западе Украины +16..+19, в Закарпатской области до +20. В Житомирской и Киевской областях+17..+19, в Черниговской +19..+21, в Винницкой +20..+22, в Одесской +21..+23. В остальных областях +22..+25.

Читайте также: Нежаркий и чуть дождливый. Синоптики дали прогноз погоды на июнь

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.