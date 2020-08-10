Дожди и до +32 градусов. Прогноз погоды на сегодня - карта
Сегодня жара по всей Украине начнет отступать, а в Киеве объявили штормовое предупреждение
В Украине 10 августа в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха днем составит от +23 до +32 тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
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Сегодня грозы ожидаются в западных, северных и большинстве центральных областей, на остальной территории без осадков, говорится в сообщении.
Температура ночью +13-18, днем +23-28, в южной части ночью +17-22, днем +29-32.
11-12 августа сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, днем 11 августа в западных, северных, центральных и Харьковской областях 12 августа в южных, восточных областях и Прикарпатье - местами кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью +13-18, в южной части до +22; днем в южных, восточных областях и на Закарпатье +27-32, на остальной территории +23-28, 12 августа в западных и северных областях ночью +10-15, днем +20-25.
В Киеве и области сегодня - переменная облачность, утром и днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице +16-18, днем +25; по области ночью +13-18, днем +23-28. Также Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение в Киеве.
11-12 августа в Киеве будет осадков. Только днем 11 августа местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура 11 августа ночью +13-18, днем +23-28; 12 августа ночью +10-15, днем +20-25.
- 27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.
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