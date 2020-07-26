Дожди и до +34 градусов. Прогноз погоды на сегодня - карта

На западе Украины сегодня ожидаются дожди, а на юге - до +34 градусов по Цельсию

В воскресенье в Украине ожидается дождливая погода в западных областях, на остальной территории страны будет сухо. На юге ожидают до +34 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе днем ожидают от +24 до +29 градусов, ночью от +14 до +16. Также будут дожди, местами с грозами.

В центре и на севере страны от +25 до +32 градусов днем, а ночью от +14 до +17.

На юге днем от +29 до +34 тепла, ночью +14 +17 градусов.

В Киеве теплая и солнечная погода, возможна умеренная облачность. Днем от +28 до +23 тепла, ночью около +15 градусов.

22 июля сообщалось , что через Украину пройдет атмосферный фронт.

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Владислав Сердюк

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