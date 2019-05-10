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10.05.2019, 08:12

Дожди и грозы: какой будет погода до конца недели - карта

Дожди и грозы: какой будет погода до конца недели - карта - Фото
Дождь (фото - unsplash.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, по всей территории Украины пройдут дожди

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10-12 мая в большинстве областей Украины ожидаются дожди, от небольших до умеренных. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки будут сопровождаться местами грозами и порывистым ветром. 10 мая на западе будет +16 градусов, востоке +19 градусов, севере, юге и в центре +18 градусов.

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Фото: meteo.gov.ua

"В дневные часы столбики термометров будут колебаться в пределах + 15, + 22 градусов, ночью воздух будет свежим, + 6, + 14 градусов. Последние западные заморозки маловероятны", - отметила Диденко.

Она уточнила, что начало следующей недели в Украине особых изменений для температуры воздуха не принесет. "Максимально она составит + 17, + 23 градуса, только в западных областях ожидается незначительное похолодание до + 11, +15 градусов", - сказала синоптик.

Дожди с грозами в течение 13-15 мая пройдут преимущественно в западных и северных областях, а также в Винницкой и Одесской области.

В восточной части Украины, на юге, кроме Одесской области, и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая солнечная погода.

В Киеве завершение текущей недели и начало следующей будет с осадками.

"Атмосферные фронты будут определять дождливую погоду. В ночные часы осадки ослабнут, а днем ​​дожди могут порой достигать умеренных значений и сопровождаться грозами. Температура воздуха в столице предполагается комфортной. Ночью она составит +7, + 13 градусов, однако в дневные часы столбики термометров поднимутся до + 17, + 21 градусов", - сообщила Диденко.

7 мая в Верховинском районе выпал снег.

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Теги: Наталья Диденко, погода, дождь, карта
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