Дожди и грозы ожидаются всю неделю, к выходным в Украину придет летняя жара: карта погоды

На неделе в Украине по-прежнему ожидаются дожди и грозы, но к выходным температура поднимется до +28. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня на западе Украины ожидается +16..+19 градусов, в центральных областях +21..+25, в южных +23..+26, в Одесской области +20..+22, на востоке страны +24..+27.

По всей Украине ожидаются небольшие дожди и грозы.

15 и 16 июня в западных областях +21..+24, в Закарпатской области до +26, в центральных +23..+26, на востоке и юге +22..+25, в Одесской области +21..+23.

Небольшие дожди и грозы ожидаются по всей стране, кроме запада Украины.

17 июня на западе +22..+26, в Закарпатской области до +28, в центральных областях +24..+27, на востоке и юге +23..+26, в Крыму +22..+24.

Дожди и грозы ожидаются на и юге и на востоке страны, а также в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

18 июня на западе Украины ожидается солнечная погода, +24..+28, в Закарпатской области до +30. В центральных областях +24..+27, на востоке и юге +23..+26, в Крыму +22..+24.

Дожди и грозы синоптики прогнозируют на и юге и на востоке Украины, в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

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Денис Юдин

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