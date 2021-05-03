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Дудь взял интервью у известного геймера-украинца. Но вырезал тему голодомора и репрессий

03.05.2021, 18:51
Дудь взял интервью у известного геймера-украинца. Но вырезал тему голодомора и репрессий - Фото
Иван Рудской, Ивангай (Скриншот видео вДудь/Youtube)

Украинский видеоблогер Иван Рудской (Ивангай) заявил, что российский журналист Юрий Дудь вырезал из интервью с ним фрагменты, касающиеся голодомора, репрессий СССР и российско-украинской войны. Об этом Рудской написал в Twitter.

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"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка – жертва голодомора. Дедушка – жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией", – написал видеоблогер.

Далее Рудской предположил, что Дудь испугался оставить интервью в изначальной форме, потому что это "запрещено законом РФ".

Дудь пока не прокомментировал ситуацию.

Разговор Дудя и Рудского был записан на нейтральной территории – в Бразилии. В опубликованном на Youtube-канале российского журналиста варианте разговор посвящен достижению успеха, творчеству и семье украинского видеоблогера.

СПРАВКА. Иван Рудской, более известный под псевдонимом EeOneGuy (Ивангай) – украинский русскоязычный видеоблогер, летсплейщик. С 2014 года – один из самых популярных отечественных видеоблогеров, на его Youtube-канал подписались 17 млн человек, его ролики посмотрели почти 4 млрд раз. С 2019 выпускает музыку в жанре EDM под псевдонимом AWEN (ранее – IVAN). Ранее жил в Санкт-Петербурге, сейчас – в Киеве. Он писал в Twitter, что ему дважды предлагали гражданство РФ, но он отказывался. Одновременно с этим, по словам Рудского, на него оказывали давление "сотрудники органов РФ".

Летсплей (Let's Play) – видеоролик, реже набор скриншотов, сопровождаемый текстом, в котором игрок или группа игроков демонстрирует и комментирует прохождение какой-либо компьютерной игры.

Юрий Дудь – российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий. Бывший главред Sports.ru, с сентября 2018 года – заместитель генерального директора. С 2017-го – ведущий авторского канала на YouTube под названием "вДудь", в котором берет интервью у известных личностей различных сфер деятельности. Канал имеет более 9 млн подписчиков и около 1,4 млрд просмотров.

Читайте также: Пост Дудя с критикой Путина собрал более 1 млн лайков за сутки

Наталия Медведева
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юрий дудь иван рудской
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