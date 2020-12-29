"Едим слона по кусочкам". В Минцифры анонсировали появление в стране е-прописки
28 декабря было принято постановление о реализации эксперимента по электронной фиксации смены места регистрации украинцев – таким образом в стране может появиться е-прописка. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
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"Прописка – самая массовая услуга в нашей стране. Мы долго искали решение, которое позволит нейтрализовать тот хаос, который был создан в данной сфере много лет назад. Нашли", – подчеркнул глава Минцифры.
По его словам, большинство украинцев смогут воспользоваться новой услугой с середины весны – решение уже получило "юридическую поддержку".
"Как всегда, это будет очень просто и удобно. Едим слона по кусочкам. С большим аппетитом", – заявил Федоров.
- В апреле 2018 года в МЭРТ предложили отменить отметку о прописке в паспорте.
- В апреле 2020 года проект "Дія" запустил тестирование электронных паспортов.
- 26 ноября глава Минцифры заявил, что с начала 2021 года в Украине заработает система электронных больничных.
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