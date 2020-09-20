Электронные рецепты вместо обычных. В Минздраве разработали поэтапный план перехода

По словам главы ведомства Максима Степанова, инициатива с электронными рецептами возникла из-за неконтролируемого отпуска препаратов аптеками

В Украине запланирован постепенный переход от бумажных рецептов врачей к электронным. Первые изменения начнутся уже в следующем году, сообщил во время онлайн-брифинга глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, этапы плана отпуска лекарств по электронным рецептам таковы:

- с 2021 года по ним будут отпускаться наркотические препараты, инсулин, а также иммуносупрессивные средства,

- с 2022 года — антибиотики,

- с 2023 года — другие рецептурные группы лекарственных средств.

Степанов заявил, что идея электронных больничных появилась из-за "неконтролируемого отпуска" аптеками препаратов, что в итоге привело к распространению самолечения и ухудшению здоровья населения.

Кроме того, многие врачи не желают выписывать рецепты, как того требуют правила, что приводит к "перекладыванию ответственности за назначение лекарств с докторов на провизоров и снижает доступность лекарственных средств для населения", — отметил министр.

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Дарья Мостовая

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