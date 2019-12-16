"Еще не сел никто". Квартал 95 спел Зеленскому - видео

Фото: facebook.com/pg/kvartal95

Президент Владимир Зеленский вчера, 15 декабря, посетил концерт студии Квартал 95, которую он ранее основал.

Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента – в список". Видео опубликовал Дмитрий Кучер в Facebook.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель из Дворца "Украина" показала фрагмент выступления "кварталовцев", на котором они спели песню с такими словами:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 15 Дек 2019 в 10:09 PST

"С лицами суровыми сидят прокурорские

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто –

А че, зимой у вас сажать не принято?".

19 июня сообщалось, что Квартал 95 ищет актера , который будет играть президента.

на выступлении в Одессе Квартал 95 впервые пошутил над президентом 13 августаЗеленским.

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