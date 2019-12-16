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"Еще не сел никто". Квартал 95 спел Зеленскому - видео

"Еще не сел никто". Квартал 95 спел Зеленскому - видео - Фото
Фото: facebook.com/pg/kvartal95
16.12.2019, 09:57

Президент вчера посетил концерт студии Квартал 95

Президент Владимир Зеленский вчера, 15 декабря, посетил концерт студии Квартал 95, которую он ранее основал.

Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента – в список". Видео опубликовал Дмитрий Кучер в Facebook.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель из Дворца "Украина" показала фрагмент выступления "кварталовцев", на котором они спели песню с такими словами: 

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Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

"С лицами суровыми сидят прокурорские
С делами громкими есть к вам вопросики:
Весна прошла давно, еще не сел никто –
А че, зимой у вас сажать не принято?".

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Владимир Зеленский видео песня выступление Квартал 95 юлия мендель посадки
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