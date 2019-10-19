Еще неделя тепла: прогноз погоды на ближайшие дни, карта

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В Украине 19-20 октября ожидается сухая солнечная теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура ночью от +6 до +12 градусов, днем - от +17 до +24 градусов.

Прогноз погоды на сегодня, 19 октября:

Синоптики прогнозируют южный ветер либо штиль. В Киеве в субботу и воскресенье - без осадков, около +20 градусов.

Только к 23 октября наступит небольшое похолодание, до +15, +19 градусов. Дождей не ожидается до конца следующей недели.

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