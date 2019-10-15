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Тайфун смыл из хранилища радиоактивные мешки с Фукусимы

Тайфун смыл из хранилища радиоактивные мешки с Фукусимы - Фото
АЭС Фукусима (фото - ЕРА)
15.10.2019, 17:05

Японсокое правительство заверяет: опасности для окружающей среды - нет

Тайфун Хагибис вымыл с временного хранилища 11 мешков, в которых хранилась потенциально радиоактивная почва и отходы, вывезенные с АЭС Фукусима во время ликвидации последствий катастрофы. Об этом сообщает АР со ссылкой на Министерство экологии Японии.

По информации ведомства, мешки были обнаружены ниже по течению. В японском минэкологии заверяют, что вреда окружающей среде нанесено не было, поскольку герметичные мешки найдены неповрежденными. В то же время чиновники заявили, что предпримут превентивные меры, чтобы не допустить подобного при следующем ударе стихии.

Справка. В 2011 году в результате землетрясения была повреждена АЭС в японском городе Фукусима. После аварии в океан ежедневно сливалось по 300 тонн зараженной воды.

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радиация Тайфун фукусима радиоактивные отходы Хагибис
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