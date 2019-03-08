Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.03.2019, 21:20

Facebook и Instagram решили бороться с фейками о вакцинации

Facebook и Instagram решили бороться с фейками о вакцинации - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Группам и страницам в Facebook, публикующим дезинформацию, занизят рейтинг; рекламные объявления, призывающие не делать прививки, не будут показывать

Реклама
Реклама

Социальные сети Facebook и Instagram будут бороться против дезинформации о вакцинации, в частности, не будут показывать в рекомендациях и поиске группы и страницы, пропагандирующие отказ от прививок. Об этом сообщает Facebook.

Социальные сети, как уточняется, хотят уменьшить распространение дезинформации и предоставлять пользователям проверенную информацию.

Реклама

У групп и страниц с дезинформацией снизят рейтинг. Не будут показываться также рекламные объявления, призывающие не делать прививки.

Instagram не будет показывать такой контент по хештегам и в рекомендательном разделе Explore.

23 февраля видеохостинг YouTube отключил монетизацию видео, которые поддерживают движение против вакцинации.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: facebook, вакцинация, instagram, прививки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 