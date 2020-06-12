Facebook пометил пост Азарова о "нацистском деде" Супрун как фейк

Николай Азаров (Фото: пресс-служба)

Сайт StopFake, команда которого борется с фейками об Украине, добилась от Facebook блокировки поста экс-премьера Николая Азарова о бывшей и.о. главы Минздрава Уляне Супрун.

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Сбежавший в 2014 году в Россию экс-чиновник 5 июня 2019 года написал о том, что будто бы ее дед "Иван Юркив" был "полицаем на службе у фашистов".



У StopFake выяснили, что у Супрун нет и не было деда по имени Иван Юркив, а на черно-белом снимке изображен абсолютно другой человек. Сама Супрун рассказала, что это портрет незнакомого ей мужчины.

Facebook поставил на сообщении Азарова отметку "неправдивая информация".

СПРАВКА. StopFake – созданный в 2014 году расследовательский проект. Цель – проверка и опровержение искаженной информации и антиукраинской пропаганды, которая распространяется в СМИ.

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