Фея и Ангел, Золушка и Граф. Как называли детей в Украине в 2019

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В 2019 году в роддомах Киева свидетельства о рождении получили 32 634 ребенка, в Киевской области выдали 14 361 документ, а в Черкасской - 7672. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального управления Минюста.

Наиболее популярными именами в столице именами для девочек были Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина; для мальчиков - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

В Черкасской области среди имен для новорожденных лидируют Вероника, Ева, Виктория, Анна, Диана, Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

В Киевской области лидеры среди женских имен – Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София; среди мужских - Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

В управлении также назвали редкие имена, которые родители выбирали для своих детей. Так, в Киеве среди женских имен выделяются Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; среди мужских - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

В Киевской области в числе редких женских имен: Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян, Орияна; среди мужских: Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут. В Черкасской области появились дети с такими редкими женскими именами: Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона; с мужскими - Брайан, Граф, Исай, Нелей.

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