Солнцемир и Дельфина. Как украинцы называли своих детей в 2018 г

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В Минюсте назвали самые популярные, а также самые необычные имена, которые давали родители своим детям в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Там отметили, что в выборе имен прослеживаются региональные особенности.

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Так, во Львовской области девочкам чаще всего давали имена София, Анна, а в Харьковской - Дарья, Злата.

В целом по Украине самыми популярными именами для мальчиков в 2018 году были Матвей, Дмитрий, Максим, Марк, Александр, Артем, Андрей, Иван, Владислав. Для девочек - Злата, София, Ева, Кира, Яна, Мария, Виктория, Анастасия, Полина.

В Минюсте отметили, что помимо традиционных имен, украинцы выбирают и необычные.

В прошлом году девочек называли Принцесса, Нуне, Авигея, Сумаййа, Аглая, Аиша, Аполлинария, Дельфина, Йохана-Клавдия, Мадонна Лама, Филофтея.

Мальчикам давали такие имена как Солнцемир, Мадяк, Космос, Арон Дионисий, Лучиан, Нектарий.

В 2017-2018 гг по крайней мере 11 детей в Уэльсе и Англии получили имя Люцифер.