Солнцемир и Дельфина. Как украинцы называли своих детей в 2018 г

В Минюсте назвали самые популярные, а также самые необычные имена, которые давали родители своим детям в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Там отметили, что в выборе имен прослеживаются региональные особенности.
Так, во Львовской области девочкам чаще всего давали имена София, Анна, а в Харьковской - Дарья, Злата.
В целом по Украине самыми популярными именами для мальчиков в 2018 году были Матвей, Дмитрий, Максим, Марк, Александр, Артем, Андрей, Иван, Владислав. Для девочек - Злата, София, Ева, Кира, Яна, Мария, Виктория, Анастасия, Полина.
В Минюсте отметили, что помимо традиционных имен, украинцы выбирают и необычные.
В прошлом году девочек называли Принцесса, Нуне, Авигея, Сумаййа, Аглая, Аиша, Аполлинария, Дельфина, Йохана-Клавдия, Мадонна Лама, Филофтея.
Мальчикам давали такие имена как Солнцемир, Мадяк, Космос, Арон Дионисий, Лучиан, Нектарий.
В 2017-2018 гг по крайней мере 11 детей в Уэльсе и Англии получили имя Люцифер.