Филарет о поместной церкви: Название ПЦУ неверное

Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Патриарх Филарет заявил, что сейчас распространяют неверное название украинской поместной церкви. Об этом он сказал в интервью ТСН. Тиждень.

"Распространяют неверное название "ПЦУ" - Православная церковь Украины. Правильно – Украинская православная церковь. Мы же не говорим Православная церковь России или Православная церковь Болгарии. Это необходимо исправить", - отметил Филарет.

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Отвечая на вопрос, какую он видит свою роль в поместной церкви, Филарет сказал: "Я есть патриарх, был и буду. Сегодня предстоятель поместной церкви митрополит Епифаний, но я не отказываюсь от участия в развитии Украинской церкви. Я непризнанный патриарх для мирового православия, но для Украины я – патриарх и патриархом я остаюсь".

Патриарх Филарет мог стать главой РПЦ, но из-за его подписи под увольнением председателя совета по делам религий Харчева, КГБ выбрало "своего ставленника" Алексия.