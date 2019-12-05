Филарет сможет пожизненно служить во Владимирском соборе - ПЦУ

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Священный синод Православной церкви Украины принял решение дать почетному патриарху Филарету право на пожизненное совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Решение принято в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации Киевская патриархия Украинской православной церкви (УПЦ КП).

Также принято решение, что за счет отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований будет финансироваться пожизненное материальное содержание Филарета, а также созданной "с учетом его позиции" миссии в составе ПЦУ.

Кроме этого, Филарету предоставлено право пожизненного проживания в комплексе строений по адресу Киев, ул. Пушкинская, 36.

Справка. 20 июня Филарет провел "собор УПЦ КП", на котором постановили "восстановить" существование этой церкви и "отменили" признание ПЦУ. 24 июня синод ПЦУ постановил передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП, в непосредственное подчинение Епифанию.