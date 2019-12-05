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Филарет сможет пожизненно служить во Владимирском соборе - ПЦУ

Филарет сможет пожизненно служить во Владимирском соборе - ПЦУ - Фото
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.12.2019, 19:11

Решение принято в связи с ликвидацией УПЦ КП как религиозной организации

Сегодня Священный синод Православной церкви Украины принял решение дать почетному патриарху Филарету право на пожизненное совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Решение принято в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации Киевская патриархия Украинской православной церкви (УПЦ КП).

Также принято решение, что за счет отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований будет финансироваться пожизненное материальное содержание Филарета, а также созданной "с учетом его позиции" миссии в составе ПЦУ.

Кроме этого, Филарету предоставлено право пожизненного проживания в комплексе строений по адресу Киев, ул. Пушкинская, 36.

Справка. 20 июня Филарет провел "собор УПЦ КП", на котором постановили "восстановить" существование этой церкви и "отменили" признание ПЦУ. 24 июня синод ПЦУ постановил передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП, в непосредственное подчинение Епифанию.

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Владимирский собор упц кп филарет пцу
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