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11.06.2019, 18:34

Газета отказалась от карикатур после обвинений в антисемитизме

Газета отказалась от карикатур после обвинений в антисемитизме - Фото
Фото: Getty Images

Редактор The New York Times планирует и далее использовать формы "журналистики мнений"

Американское издание The New York Times не будет печатать в международной версии газеты карикатуры. Об этом редакция сообщила в Twitter

Как сообщает редактор издания Джеймс Беннет, в The New York Times планируют и дальше использовать формы "журналистики мнение", в том числе и визуальные. Также он поблагодарил карикатуристов Патрика Чаппата и Хенг Ким Сонга за работу и сказал, что планирует сотрудничать с ними в других проектах.

Ранее в международной версии издания опубликовали карикатуру с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которого изобразили в виде собаки в ошейнике со звездой Давида. Карикатуру сочли антисемитской и раскритиковали. 

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Теги: антисемитизм, карикатура, The New York Time
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