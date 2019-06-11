Газета отказалась от карикатур после обвинений в антисемитизме

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Американское издание The New York Times не будет печатать в международной версии газеты карикатуры. Об этом редакция сообщила в Twitter.

Как сообщает редактор издания Джеймс Беннет, в The New York Times планируют и дальше использовать формы "журналистики мнение", в том числе и визуальные. Также он поблагодарил карикатуристов Патрика Чаппата и Хенг Ким Сонга за работу и сказал, что планирует сотрудничать с ними в других проектах.

Ранее в международной версии издания опубликовали карикатуру с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которого изобразили в виде собаки в ошейнике со звездой Давида. Карикатуру сочли антисемитской и раскритиковали.

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