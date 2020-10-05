Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции, но против оружия и наркотиков

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что не боится говорить о легализации проституции, поскольку эта проблема была и есть во всем мире

Глава Национальной полиции Игорь Клименко против легализации в Украине легких наркотиков и оружия, но поддерживает легализацию проституции, если государство "законодательно определит правила игры на этом "рынке". Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

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"Что касается (легализации, – ред.) наркотиков и оружия, то отрицательно (относится, – ред.). Потому, что надо сначала закончить войну. Количество оружия, которое изымается полицией еженедельно, впечатляет", – отметил Клименко.

Он подчеркнул, что надо "навести сначала порядок с тем оружием, что у нас есть".

Клименко считает, что в вопросе декриминализации употребления марихуаны в медицинских целях необходимо, что она была четко определена законом.

"Но на сегодняшний день любая легализация даст возможность медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или определенные действия, которые потом отразятся на наших детях", – уточнил Клименко.

О легализации проституции, по словам главы Нацполиции, можно говорить, если "государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом "рынке".

"Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение", – сказал Клименко.

7 сентября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинское общество не готово для легализации марихуаны, проституции и короткоствольного оружия.

Арина Толина

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