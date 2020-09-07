Разумков раскритиковал идею легализовать марихуану, проституцию и оружие

Глава Верховной Рады считает, что под "красивой вывеской" легализации марихуаны в медицинских целях могут появиться плохие идеи

Украинское общество не готово для легализации марихуаны, проституции и короткоствольного оружия. Такую позицию в интервью Украинским новостям высказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его мнению, общество "не готово в полной мере" к легализации оружия. Идею легализации марихуаны он также не поддерживает.

"Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи", – объяснил он.

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По мнению Разумкова, легальная проституция – не для украинских реалий.

"Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", – сказал он.

В начале года канадские ученые установили, что не психоактивный к омпонент марихуаны эффективен в борьбе с метициллинрезистентным золотистым стафилококком (MRSA), который вызывает сложно излечимые заболевания, такие как сепсис и пневмония

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Марк Сировой

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