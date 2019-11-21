В США объявили вакансию дегустатора марихуаны

Медицинский каннабис (фото - ЕРА)

Компания-производитель медицинского каннабиса American Marijuana объявила о вакансии дегустатора своей продукции. Об этом говорится на сайте компании.

Соискатель должен жить в Канаде или тех штатах Америки, где марихуана является легальной. Работа заключается в том, чтобы по результатам дегустации писать в блоге честные обзоры, снимать видеоролики с распаковкой продукта, подробно объяснять действие разных видов продукта и их различия. Каждый месяц дегустатор будет получать коробку с различными марками и сортами каннабиса, а также продукцией из него. "Если вы думаете, что у вас хватит смелости курить травку каждый день (играет песню Snoop Dogg) и получать за это деньги, возможно, вы просто тот, кто нам нужен", - написано в объявлении. Среди требований к соискателю - хорошая физическая форма, внешние данные, а также обширные познания в этой области. "Это нечто большее, чем просто плата за курение травки", - пишет компания.

Компания обещает зарплату до $3000 в месяц/$36000 в год. Соискатель должен заполнить анкету на сайте.

В американских штатах, где легализована медицинская и рекреационная марихуана, отмечается падение употребления каннабиса среди подростков.

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