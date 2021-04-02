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Главный редактор LIGA.net вошел в короткий список номинантов на премию Гонгадзе

02.04.2021, 13:01
Главный редактор LIGA.net вошел в короткий список номинантов на премию Гонгадзе - Фото
Номинанты на премию Гонгадзе (фото - Украинский ПЕН)

Главный редактор LIGA.net Борис Давиденко вошел в короткий список номинантов премии имени Георгия Гонгадзе-2021. Об этом сообщает организация Украинский ПЕН, один из соучредителей премии.

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В широкий список номинантов попали 18 журналистов и журналисток, в короткий вошли:

- Мирослава Барчук – журналистка и телеведущая, ведет программу "Обратный отсчет" на Суспільном. Работала на 5 канале, ТВi, Эспрессо, была редактором журнала Welcome to Ukraine;

- Борис Давиденко – журналист, главный редактор LIGA.net, ранее работал в украинском Forbes, был главредом аналитической платформы VoxUkraine;

- Маричка Паплаускайте – журналистка, редактор. Соосновательница издания The Ukrainians, главред журнала Reporters, преподаватель Школы журналистики Украинского католического университета, автор репортажной книги "Бог невероятных людей и других грешников".

Победителя объявят на торжественной церемонии 21 мая. Он или она получит 100 000 грн вознаграждения.

На премию могут быть номинированы журналисты, которые работают в Украине и в течение последних пяти лет оставались в профессии. Критерии для отбора номинантов такие:

- преданность принципам и ценностям независимой журналистики;

- профессионализм и компетентность;

- инновационность;

- существенный вклад в развитие отдельного жанра или медиасреды в целом;

- создание материалов, которые привели к решению или пониманию определенных проблем в обществе и изменений в стране.

СПРАВКА. Премия имени Гонгадзе была создана в 2019 году Украинским ПЕН в партнерстве с Киево-Могилянской Бизнес-Школой, powered kmbs Alumni platform и изданием "Украинская правда". Лауреатами премии были Вахтанг Кипиани (2019), Павел Казарин (2020). 

Отбирает номинатов Капитула премии. В этом году в нее входят руководитель Украинской службы Голоса Америки Мирослава Гонгадзе; президент Украинского ПЕН, писатель Андрей Курков; журналистка, соучредитель и собственница УП Алена Притула; декан Киево-Могилянской Бизнес-Школы Александр Саврук; меценат Премии и представитель powered KMBS Alumni platform Максим Дядик; писательница, правозащитница Лариса Денисенко; основатель Исторической правды и Музея-архива прессы, первый лауреат премии Вахтанг Кипиани; публицист, лауреат премии Павел Казарин, руководитель Киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова.

Марк Сировой
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премия гонгадзе номинанты Борис Давиденко Маричка Паплаускайте Мирослава Барчук liga.net
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